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İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU - Son Dakika

İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

14.11.2021 10:03

Eğlence merkezi İSFANBUL Tema Park, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde çocuklara özel indirim kampanyasını hayata geçirdi.

Eğlence merkezi İSFANBUL Tema Park, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde çocuklara özel indirim kampanyasını hayata geçirdi. 30'a yakın eğlence ünitesiyle tema park, ara tatile özel sunduğu indirim ve hediye kampanyasıyla çocukların eğitim molasında keyifli anlar yaşatıyor.

İSFANBUL Tema Park açıklamasına göre, 13-21 Kasım tarihleri arasında web sitesinden bilet alımlarıyla yapılan girişler 129 TL yerine 109 TL olacak. Kampanyanın bir diğer hediyesi de Jungle Park olacak.

ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

İSFANBUL Tema Park'ta 'Adalet Kulesi, Maceraperest, King Kong, Nefeskesen, Çılgın Nehir, Viking, Masal Ağacı ve Sihirli Oda' üniteleri, adrenalin ve macera tutkunu tüm çocuklara farklı bir ara tatil deneyimi yaşıyor.

TEKNOLOJİK ÜNİTELERİYLE TÜM ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNE CEVAP VERİYOR

Teknolojik ünitelerle çocukların isteklerine cevap verildiğinin vurgulandığı açıklamada, '3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen'in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest ise macera tutkunlarının vazgeçilmezi olacak. 5D Little Dolphin, 4D Journey To The West gibi teknolojik üniteleriyle tüm çocukların isteklerine cevap verebilecek İSFANBUL Tema Park, ara tatilde de tüm ailenin eğlence, adrenalin ve macerada buluştuğu ortak nokta" denildi.

Çocukların eğlenerek öğrendiği bir ortamın mümkün olduğunun vurgulandığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

" İstanbul'un merkezinde, tüm noktalardan toplu taşıma ve özel araç ile kolay ulaşım imkanıyla İSFANBUL Tema Park, şehirden ayrılmadan dinlenmek ve eğlenmek isteyenlerin ortak noktası. 7'den 70'e her yaştan çocuk için sunduğu adrenalin ve macera dolu ünitelerinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin anlatıldığı Fatih'in Rüyası, tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği Minik Kaşifler, optik illüzyon deneyimi yaşatan Sihirli Oda gibi bilgi dolu ünitelerle çocuklar eğlenerek öğreniyor."

'HEM EĞLENDİK HEM DE DİNLENDİK'

İlk ara tatilde İSFANBUL Tema Park'a eğlenmeye gelen Sekizinci sınıf öğrencisi Dilek Ağaardın, 'Bugün doyasıya eğlendik. Arkadaşlarımla birlikte geldik. Roller coaster çok eğlenceliydi. LGS sürecimiz olduğu için bayağı yorulduk. Buradaki eğlence bizi hem eğlendirdi hem de dinlendirdi' dedi.

13 yaşındaki Tarık Polat ise, 'Okulda iyi bir dönem geçirdik. Buraya arkadaşlarımla birlikte eğlenmeye geldik. Roller coastere bindik. Adalet kulesine binmeyi düşünüyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz' diye konuştu.

İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Türk Lirası, İstanbul, Adalet, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-EĞLENCE MERKEZİ İLK ARA TATİLDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU - Son Dakika
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