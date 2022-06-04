Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

04.06.2022 03:31

Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı Malatya'da bir eğlence merkezinde işletme sahipleri ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir eğlence merkezinde işletme sahipleri ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, 02.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezine giden G.E.,O.E. ve K.O. ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda G.E. ile O.E. aldıkları bıçak darbeleriyle K.O. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar geldikleri Kışla Caddesi'nde taksici esnafından yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

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Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 3 yaralı Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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