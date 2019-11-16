Son Dakika Haberleri: Eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu kadınlar hasta çıktı
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Eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu kadınlar hasta çıktı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir eğlence merkezinde izinsiz çalıştıkları için gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kadından birinde AIDS, üçünde Hepatit B virüsü tespit edildi.

Eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu kadınlar hasta çıktı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir eğlence merkezinde izinsiz çalıştıkları için gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kadından birinde AIDS, üçünde Hepatit B virüsü tespit edildi. Kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Jandarma Ş.K.'ya ait İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkisindeki eğlence merkezinde yabancı uyruklu kadınların izinsiz çalıştırıldığını öğrendi. Merkeze saat  00.15 sıralarında baskın yapan jandarma, Ukraynalı Oksana Y., Özbekistanlı Tamilla I.,Kazakistanlı Batıkha M., Ukraynalı Albina A., Azerbaycanlı Aysel M., Kırgızistanlı Aınura K., Ukraynalı Baiko Y. ve Özbekistanlı Lober K. adlı 8 kadını gözaltına aldı. 8 yabancı uyruklu kadına izinsiz oldukları için kişi başı 3 bin 527 lira olmak üzere toplam 28 bin 216 lira, iş yeri sahibi Ş.K.'ya da çalıştırdığı her kadın için kişi başı 8 bin 821 liradan toplam 70 bin 568 lira para cezası kesildi.

BİRİ AIDS'Lİ ÜÇÜ HEPATİT B HASTASI ÇIKTI

Sağlık kotrolünden geçirilen kadınlardan birinde AIDS, 3'ünde Hepatit B virisüne rastlandı. Kadınlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdareler Müdürlüğü'ne teslim edilecek.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:34 Kaynak: DHA
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Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı
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