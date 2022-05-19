EĞLENCE MERKEZİNDE 'ŞARKI İSTEĞİ' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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EĞLENCE MERKEZİNDE 'ŞARKI İSTEĞİ' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

19.05.2022 15:37

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki eğlence merkezinde Gökhan Saygır (40), şarkı isteği nedeniyle tartıştığı Levent U. (50) tarafından bıçaklandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki eğlence merkezinde Gökhan Saygır (40), şarkı isteği nedeniyle tartıştığı Levent U. (50) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Saygır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan Levent U., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Akköy Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Müşteriler Gökhan Saygır ile Levent U., arasında, şarkıcıdan parça isteği nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Saygır ve Levent U., görevliler tarafından eğlence mekanından çıkarıldı. Sokakta küfürleşmenin ardından başlayan kavgada Levent U., yanındaki bıçakla Gökhan Saygır'ı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AMBULANSTAKİ SAĞLIK GÖREVLİSİ EŞİ ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen ambulanstaki acil sağlık görevlisi kadın, yerde yatan yaralıya müdahale etti. Sağlık görevlisi kadının, yaralı Saygır'ın boşanma aşamasındakİ eşi olduğu öğrenildi. Bir firmada özel güvenlik görevlisi olan Saygır, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Levent U., ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EĞLENCE MERKEZİNDE 'ŞARKI İSTEĞİ' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
EĞLENCE MERKEZİNDE 'ŞARKI İSTEĞİ' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
EĞLENCE MERKEZİNDE 'ŞARKI İSTEĞİ' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
EĞLENCE MERKEZİNDE 'ŞARKI İSTEĞİ' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EĞLENCE MERKEZİNDE 'ŞARKI İSTEĞİ' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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