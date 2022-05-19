Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2) - Son Dakika
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Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2)

19.05.2022 17:58
Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2)

TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlence merkezinin dışında çıkan kavgada Gökhan Saygır'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Levent Uygun, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlence merkezinin dışında çıkan kavgada Gökhan Saygır'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Levent Uygun, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uygun, adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Yanımdaki kadını kıskandı, küfürlü konuştu, tartıştık. Benim de kafam iyiydi. Bıçağı salladım, bacağından vuracaktım, karnına denk gelmiş" diye seslendi. Levent Uygun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2)
Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2)
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Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2) - Son Dakika
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