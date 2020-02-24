Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı (2) - Son Dakika

Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı (2)

6 saat önce

4 TUTUKLAMAKonya'da, eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen, 2'si ağır 7 müşterinin yaralandığı, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada gözaltına alınan Rıza Şen (50) ile Recep Sarı (38), Yusuf Şen (46), Baran Baran (22), sevk edildiği...

Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı (2), System.String[]

4 TUTUKLAMA

Konya'da, eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen, 2'si ağır 7 müşterinin yaralandığı, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada gözaltına alınan Rıza Şen (50) ile Recep Sarı (38), Yusuf Şen (46), Baran Baran (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Memiş G. (40) ve Abbas A. (40) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Recep Sarı, Yusuf Şen, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
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