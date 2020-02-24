Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı (2) - Son Dakika

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Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı (2)
6 saat önce
4 TUTUKLAMAKonya'da, eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen, 2'si ağır 7 müşterinin yaralandığı, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada gözaltına alınan Rıza Şen (50) ile Recep Sarı (38), Yusuf Şen (46), Baran Baran (22), sevk edildiği...
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
4 TUTUKLAMA
Konya'da, eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen, 2'si ağır 7 müşterinin yaralandığı, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada gözaltına alınan Rıza Şen (50) ile Recep Sarı (38), Yusuf Şen (46), Baran Baran (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Memiş G. (40) ve Abbas A. (40) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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