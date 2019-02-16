Son Dakika Haberleri: Eğlence Merkezinde Vurularak Hayatını Kaybetti

Eğlence Merkezinde Vurularak Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İzmir'de bir eğlence merkezinde çıkan kavgada silahla vurularak hastaneye kaldırılan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eğlence Merkezinde Vurularak Hayatını Kaybetti, System.String[]
İzmir'de bir eğlence merkezinde çıkan kavgada silahla vurularak hastaneye kaldırılan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alsancak'ta bir eğlence merkezine arkadaşlarıyla birlikte giden Ahmet Serkan Muçay (42) ile birlikte mekana geldiği arkadaşları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arabasındaki tabancayı almaya giden Muçay, döndüğünde kavga ettiği kişilerin arasında bulunan V.K tarafından silahla vuruldu. Vatandaşların olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Muçay'ı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan Muçay, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra cinayette kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alınan V.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muçay'ın cenazesi ise Şirinyer Enhoşlar Ensar Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:09 Kaynak: İHA

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