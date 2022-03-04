Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

04.03.2022 01:35

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi bıçak ve silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.A, B.S. ile ismi öğrenilemeyen 1 yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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