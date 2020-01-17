Eğlence merkezinden 19 litre kaçak içki çıktı - Son Dakika

Eğlence merkezinden 19 litre kaçak içki çıktı
6 saat önce
Tokat'ta jandarma ekiplerince bir eğlence mekanında yapılan aramada 19 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:11 Kaynak: İHA
Tokat'ta jandarma ekiplerince bir eğlence mekanında yapılan aramada 19 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir içkili eğlence merkezinde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden işletmede yapılan aramada 19 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. İşletmeyle ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği kaydedildi. - TOKAT
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