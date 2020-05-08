Eğlence merkezinden Anneler Günü'ne özel yarışma - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre ziyaretlere kapatılan İsfanbul Tema Park, sosyal medya hesaplarından Anneler Günü 'ne özel bir yarışma başlattı. Hem anneleri hem de çocukları "Annemle Güzel" adlı yarışmasına katılmaya davet eden eğlence merkezi kazananlara çeşitli hediyeler verecek.

İsfanbul Tema Park,sosyal medya hesaplarından takipçileri için evde oynamaktan keyif aldıkları yaratıcı oyunları paylaşacakları bir yarışma başlattığını duyurdu. Eğlence merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirilen bu dönemde, Anneler Günü için annelerin ve çocukların oyun paylaşımıyla özel günü kutlamayı amaçladıklarını hatırlattı.

Yarışma bilgisinde katılımcıların, İsfanbul Tema Park hesabını takip ederek yarışma gönderisinin altında anneleriyle veya çocuklarıyla evde oynamaktan keyif aldıkları yaratıcı oyunları, iki kişiyi etiketleyerek yorum olarak paylaşabileceğine yer verildi.10 Mayıs Pazar günü sonlanacak yarışmanın kazananlarının jüri tarafından belirleneceği, çekiliş sonuçlarına göre 10 adet üçer kişilik Yes Club Yıllık Kart, 50 adet üçer kişilik günlük bilet ve 100 adet İsfanbul Şampuan ve Köpük Seti hediye edileceği, kazananların da, 12 Mayıs tarihinde İsfanbul sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi.

- İstanbul