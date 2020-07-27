Eğlence merkezinden bayramda online bilette yüzde 60 indirim fırsatı

İsfanbul Tema Park, Kurban Bayramı 'na özel bir kampanya başlattı. 31 Ağustos tarihine kadar sürecek kampanya ile eğlence severler online biletlerde yüzde 60 indirim fırsatı yakalayacak.

Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olduğunu hatırlatan İsfanbul, Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlandığını duyurdu. İsfanbul Tema Park, sevdikleri ile eğlence ve macera dolu, unutulmayacak anılara imza atmak isteyenler için bayrama özel bir kampanya başlattığını açıkladı. Eğlence merkezi, 31 Ağustos tarihine kadar sürecek kampanya ile herkesin doyasıya eğlenmesi adına online biletlerde yüzde 60 indirim fırsatı sunduğunu bildirdi.

İsfanbul Tema Park bayram kampanyası ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Kurban Bayramı'nda İsfanbul Tema Park, eğlence dolu o özlenen bayram günlerini yaşamak isteyenler için en ideal adres olacak. 7'den 70'e herkesin, ailece sınırsız eğlenme imkanı bulduğu İsfanbul Tema Park, heyecan dolu üniteleri ile bayram coşkusunu, neşesini bir başka yaşatacak. İsfanbul Tema Park'ta; 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan " Fatih'in Rüyası", İsfanbul Tema Park'ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatan İsfanbul Tema Park, sınırsız eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı sunuyor. Eğlence tutkunları İsfanbul Tema Park'ın yıllık kartı Yes Club'a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı da yakalıyor. İsfanbul Tema Park'ın kampanyaları ve eğlence avantajları hakkında en güncel bilgiler ise www.isfanbul.com adresinde yer alıyor."

- İstanbul