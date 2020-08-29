Eğlence merkezinden öğrencilere indirim fırsatı - Son Dakika

Eğlence merkezi İsfanbul Tema Park, bugün itibariyle okula dönecek olan öğrenciler için özel bir kampanya başlattığını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için renkli etkinliklerle misafirlerini ağırlayacağını duyurdu.

İsfanbul, okula hazırlıkların sürdüğü dönemde başlattığı 'Back to School' kampanyasıyla, herkese çifte bayram yaşatacağını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da maskot karakterleri ve renkli etkinlikleriyle karşılamaya hazırlandığını açıkladı.

ÖĞRENCİ VE AİLELERİ İÇİN ÖZEL KAMPANYA

Yapılan kampanya açıklamasında, ilköğretim ve lise öğrencileri ile aileleri için geçerli olan 'Back to school' kampanyasının 29 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında devam edeceğine dikkat çekildi. Açıklamanın devamında; "İsfanbul Tema Park gişelerinden bilet alanların faydalanabileceği kampanya çerçevesinde öğrenci kimliğini gösteren ilköğretim ve lise öğrencileri ile ailelerine bilet fiyatı sadece 99 TL olacak. Kampanyadan faydalanan misafirlerine Jungle Park bileti de hediye edecek olan İsfanbul Tema Park, onlinedan bilet alan ama gişede öğrenci olduğuna dair kimliğini gösterenlerle ailelerine de Jungle Park bileti hediye edecek" ifadelerine yer verildi.

EĞLENCE MERKEZİNDE NELER VAR?

Açıklamada eğlence merkezi içinde bulunan ünitelerle ilgili de şu bilgilere yer verildi: "3 saniyede 110 km hıza ulaşan 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan " Fatih'in Rüyası."

TEK BİLETLE TÜM ÜNİTERLERDEN FAYDALANILIYOR

Misafirlere tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı sunulduğunun duyurulduğu açıklamada, "Eğlence tutkunları İsfanbul Tema Park'ın yıllık kartı Yes Club'a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı da yakalıyor. Kampanyalar ve eğlence avantajları hakkında en güncel bilgiler ise internet adresinde yer alıyor" ifadeleri yer aldı.