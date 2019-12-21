Eğlence merkezine kumar baskını: 41 kişiye 13 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğlence merkezine kumar baskını: 41 kişiye 13 bin lira ceza - Son Dakika

Eğlence merkezine kumar baskını: 41 kişiye 13 bin lira ceza

6 saat önce

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde bir eğlence merkezine düzenlenen kumar operasyonunda tombala oynayan 41 kişiye 13 bin 120 lira para cezası uygulandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Eğlence merkezine kumar baskını: 41 kişiye 13 bin lira ceza, System.String[]

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde bir eğlence merkezine düzenlenen kumar operasyonunda tombala oynayan 41 kişiye 13 bin 120 lira para cezası uygulandı, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesi'ndeki bir içkili eğlence merkezinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mekana baskın düzenleyen ekipler, 25 tombala kağıdı, 176 tombala topu, 9 bin 55 tombala pulu, 1 kamera, 2 bas konuş el telsizi, 1 tombala cihazı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 televizyon ekranı, 230 lira para ele geçirdi. İş yerinde tombala oynadıkları tespit edilen 41 kişiye kişi başı 320 lira olmak üzere toplam 13 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.  İşletme sahipleri K.Ö. ve N.G. ise gözaltına alındı.


Kadınhanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

250 Km'lik hız yapan Özcan Deniz'in 16'lık yeğeni karakolluk oldu
Türkiye'nin para cezası verdiği Google'a bir ceza da Fransa'dan 112'ye asılsız ihbara 425 TL ceza kesildi İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:00 Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı - Son Dakika
17:00 Kepez'de köy pazarı kurulacak - Son Dakika
16:59 Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:54 "İzmir'i sportif havacılığın merkezi yapacağız" - Son Dakika
16:34 Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:16 Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:03:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğlence merkezine kumar baskını: 41 kişiye 13 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]