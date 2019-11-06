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Son Dakika Güncel Eğlence merkezleri denetlendi

Eğlence merkezleri denetlendi

6 saat önce

Malatya'da yapılan asayiş uygulamasında eğlence merkezleri denetlendi.

Malatya'da yapılan asayiş uygulamasında eğlence merkezleri denetlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 10 ekip, 38 personel ile birlikte, Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden 4, Battalgazi Belediyesi Ruhsat Müdürlüğünden 2, Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 2 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 personelin katılımıyla Cezmi Kartay ile Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan umuma açık eğlence yerlerini denetledi.

Yaklaşık 17 eğlence yerini denetleyen ekipler, 320 kişinin kimlik sorgusunu yaparak, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişiye işlem yaptı.

Denetimde, 4 eğlence yerinde tütün mamülleri tüketildiği tespit edilerek, yasal işlem yapılırken, 3 eğlence merkezinde ise toplam 14 çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş kayıtlarının olmadığı belirlendi ve ilgili kuruma gönderilmek üzere işlem yapıldı.

Ayrıca alkol sunumu yapıldığı belirlenen 2 kafeyle ilgili işlem gerçekleştirildi.

Bir iş yerinde ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eğlence merkezleri denetlendi

Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:03 Kaynak: AA
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