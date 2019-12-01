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Eğlence merkezlerinde sıkı denetim

6 saat önce

Malatya'da polis ekipleri, eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

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Malatya'da polis ekipleri, eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.


Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlügü ekiplerinin de katılımı ile eğlence merkezlerinin bulunduğu Cezmi Kartay Caddesi ve Akpınar meydanında denetim gerçekleştirildi. 49 polisin katıldığı denetimlerde 287 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 10 umuma açık işyeri ve eğlence merkezinde denetim yapıldı.


Yapılan denetimlerde 3 işyerine SGK'sız işçi çalıştırmaktan, 1 İşyerine kapalı alanda sigara kullanımından, 1 iş yerinin canlı müzik ruhsatı olmadığından tutanak düzenlendi.


Denetimler sırasında 1 işyerinde ise 4 şahsın kumar oynadığı tespit edilerek, iş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi. Kumar oynayan 4 şahsa bin 320 TL idari para cezası uygulanırken, kumar parası olan 330 TL ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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