Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bağlı Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, bir apartman dairesinde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubu, binadan çıkışta, silahlı saldırıya uğradı.

MERMİLERİN İSABET ETTİĞİ GENÇ KURTARILAMADI

Bir taksiden tabancayla açılan ateşte, mermiler Ahmet Soyubol'a isabet etti. Soyubal, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Soyubol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Ahmet Soyubol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.