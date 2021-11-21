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Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi

21.11.2021 09:13
Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi

İzmir'de bir evde toplanıp eğlenen arkadaş grubu, sabaha karşı apartmandan çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırının takside bulunan bir şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlenirken, kurşunların isabet ettiği Ahmet Soyubol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bağlı Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, bir apartman dairesinde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubu, binadan çıkışta, silahlı saldırıya uğradı.

MERMİLERİN İSABET ETTİĞİ GENÇ KURTARILAMADI

Bir taksiden tabancayla açılan ateşte, mermiler Ahmet Soyubol'a isabet etti. Soyubal, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Soyubol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Arkadaş grubuna ateş açıldı: 1 ölü

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Ahmet Soyubol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Arkadaş grubuna ateş açıldı: 1 ölü
Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi

Sakarya, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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