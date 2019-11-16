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Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı

6 saat önce

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol ve uyuşturucu alırken fenalaşıp ölen Mehmet Bozkurt'un (30) ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı, System.String[]

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol ve uyuşturucu alırken fenalaşıp ölen Mehmet Bozkurt'un (30) ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bozkurt ve arkadaşlarına sahte içki ve uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Köşk'te yaşayan Mehmet Bozkurt, perşembe akşamı bir grup arkadaşıyla buluşup, alkol alıp eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde aniden fenalaşan Bozkurt, arkadaşları tarafından otomobille 112 Ambulans İstasyonu'na ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Bozkurt'u ambulansa alıp, Aydın Devlet Hastanesi'ne götürürken, yolda öldü.

Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozkurt'un arkadaşları İ.E., A.N., B.A. ve M.A.'nın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin, Bozkurt'la birlikte alkol ve uyuşturucu aldıklarını belirtmesi üzerine ekipler, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Bozkurt ve arkadaşlarına uyuşturucu verdikleri iddia edilen A.A. ve M.A. gözaltına alındı. Adresteki aramada 105 uyuşturucu hap ile 180 litre sahte rakı ele geçirildi.

Polis, Mehmet Bozkurt'un sahte alkol veya uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Bozkurt'un 4 arkadaşı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Mehmet Bozkurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:12 Kaynak: DHA
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