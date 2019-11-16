Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı (2)
6 saat önce
İKİSİ DE TUTUKLANDIAydın'ın Köşk ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol ve uyuşturucu alırken fenalaşıp ölen Mehmet Bozkurt'un (30) ölümüyle ilgili gözaltına alınan A.A. ve M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:45 Kaynak: DHA
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Aydın'ın Köşk ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol ve uyuşturucu alırken fenalaşıp ölen Mehmet Bozkurt'un (30) ölümüyle ilgili gözaltına alınan A.A. ve M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
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