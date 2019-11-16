Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı (2)

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Aydın'ın Köşk ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol ve uyuşturucu alırken fenalaşıp ölen Mehmet Bozkurt'un (30) ölümüyle ilgili gözaltına alınan A.A. ve M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN,