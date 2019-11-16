Son Dakika Haberleri: Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı (2) - Son Dakika

Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı (2)

6 saat önce

İKİSİ DE TUTUKLANDIAydın'ın Köşk ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol ve uyuşturucu alırken fenalaşıp ölen Mehmet Bozkurt'un (30) ölümüyle ilgili gözaltına alınan A.A. ve M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı (2), System.String[]

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Aydın'ın Köşk ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol ve uyuşturucu alırken fenalaşıp ölen Mehmet Bozkurt'un (30) ölümüyle ilgili gözaltına alınan A.A. ve M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:45 Kaynak: DHA
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