Eğlence Treni Raydan Çıktı
1 saat önce
Ankara'da bir alışveriş merkezindeki eğlence treninin raydan çıkması sonucu, trende bulunan bazı çocuklar yaralandı.
Ankara
'da bir alışveriş merkezindeki eğlence treninin raydan çıkması sonucu, trende bulunan bazı çocuklar yaralandı.
Başkent'te bir alışveriş merkezinin eğlence bölümünde bulunan eğlence treni raydan çıktı. Raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu, trende bulunan bazı çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:13 Kaynak: İHA
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