Eğlence ve bilim dolu yaz atölyeleri başladı

Scratch ile Mbot Kodlama Atölyesiyle başlayan ve 6 Temmuz tarihine kadar devam edecek yaz atölyelerinde çocuklar, birçok farklı içerikli atölyelere katılım sağlayacak. Kodlar oluşturarak robot araçları hareket ettirmeyi içeren Scratch ile Mbot Kodlama Atölyesine 8-10 yaş arası çocuklar katıldı. "Gökyüzü Stem ile Aydınlat, Deniz Canlıları, Tam İsabet, Go, Küt Küt Kalp ve Şifre: Bilim" atölyeleri de 6 Temmuz tarihine kadar Bilim Deney Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çocukların eğlenceli ve bilimle iç içe bir yaz tatili geçirmelerini amaçlayan yaz atölyeleri çocukları, robotlar, deniz canlıları ve gökyüzü gibi birçok alanla eğlendirerek tanıştırmayı ve bu alanlarda onlara oyunlar eşliğinde eğitim vermeyi hedefliyor.