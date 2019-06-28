Eğlence ve bilim dolu yaz atölyeleri başladı
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Bilim Deney Merkezi'nin çocukların yaz tatillerini daha verimli bir şekilde geçirebilmeleri ve erken yaşta bilime ilgi göstermelerini sağlamak amacıyla düzenlediği birbirinden eğlenceli yaz atölyeleri başladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:29 Kaynak: Bültenler
Scratch ile Mbot Kodlama Atölyesiyle başlayan ve 6 Temmuz tarihine kadar devam edecek yaz atölyelerinde çocuklar, birçok farklı içerikli atölyelere katılım sağlayacak. Kodlar oluşturarak robot araçları hareket ettirmeyi içeren Scratch ile Mbot Kodlama Atölyesine 8-10 yaş arası çocuklar katıldı. "Gökyüzü Stem ile Aydınlat, Deniz Canlıları, Tam İsabet, Go, Küt Küt Kalp ve Şifre: Bilim" atölyeleri de 6 Temmuz tarihine kadar Bilim Deney Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Çocukların eğlenceli ve bilimle iç içe bir yaz tatili geçirmelerini amaçlayan yaz atölyeleri çocukları, robotlar, deniz canlıları ve gökyüzü gibi birçok alanla eğlendirerek tanıştırmayı ve bu alanlarda onlara oyunlar eşliğinde eğitim vermeyi hedefliyor.
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