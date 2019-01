Eğlenceden Geriye Boş Meydanlar Kaldı

İZMİR'de, günlerdir Milli Piyango bayilerinin bilet satıp şans dağıttığı, yılın son günü de eğlencenin adreslerinden olan meydanlar, 2019'un ilk gününün sabahında bomboş haliyle dikkat çekti.



Yılbaşı gecesi meydanlarda düzenlenen etkinliklerde eğlenen İzmirliler, 2019 yılının ilk gününe geç başladı. İzmir'in simge yerlerinden olan Konak ve Gündoğdu meydanlarındaki kalabalıktan yeni yılın ilk gününde eser yoktu. Tatil günlerindeki yoğunluyla bilenen meydanlar, kuşlara kaldı. Yılbaşı akşamına kadar şans dağıtıp, büyük çekiliş için bilet satan Milli Piyango bayileri de dinlenme fırsatı buldu. Yılbaşı öncesi, bilat satmaya çalışan çok sayıda Milli Piyango bayisinin sesleriyle yankılanan İzmir Saat Kulesi çevresinde de sessizlik hakimdi. Birinci Kordon da boş kaldı.



Öte yandan, gece İzmirlilerin eğlendiği meydanlar belediye ekipleri tarafından sabaha kadar süren çalışmalarla temizlendi.



- İzmir

