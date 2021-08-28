Gezmeye geldikleri yaylada otomobilleri alev alev yandı - Son Dakika

Olay, Taraklı ilçesi Karagöl Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Kocaeli 'den Karagöl Yaylası'na gelen Nurettin A. idaresindeki 41 AE 451 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Kendilerini panikle dışarı atan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil adeta alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında otomobilden geriye sadece demir yığınları kaldı.

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