Eğlenceli Atölye Çalışmaları Meysu Outlet'te
1 saat önce
Minik ziyaretçiler, Meysu Outlet'te gerçekleşecek olan atölye çalışmaları ile eğlenceli bir hafta sonu yaşama fırsatı yakalayacak.
Minik ziyaretçiler, Meysu
Outlet'te gerçekleşecek olan atölye çalışmaları ile eğlenceli bir hafta sonu yaşama fırsatı yakalayacak.
29-30 Aralık
2018 tarihleri arasında 14: 00-17: 00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte Kar
Küresi ve Eldiven Yapım Atölyesi çalışmaları ile minik ziyaretçiler eğlenirken öğrenecek ve hem de el becerilerini geliştirebilecek.
Yönetim ve kiralaması JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda ve Ticaret AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:33 Kaynak: İHA
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