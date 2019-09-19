"Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları"

ABD yapımı haftanın son animasyon türündeki filmi "Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları", birçok hayvanın bir arada yaşadığı, eğlenceli bir çiftlikte yaşananları konu ediniyor.

Yönetmenliğini Pippa Seymour'un üstlendiği filmde seslendirmeleri aralarında Alfred Hill, James Kane ve Stephanie Magee'in bulunduğu birçok ünlü oyuncu gerçekleştirdi.