Son Dakika Haberleri: Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları
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Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları

17 dakika önce

"Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları"ABD yapımı haftanın son animasyon türündeki filmi "Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları", birçok hayvanın bir arada yaşadığı, eğlenceli bir çiftlikte yaşananları konu ediniyor.

"Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları"

ABD yapımı haftanın son animasyon türündeki filmi "Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları", birçok hayvanın bir arada yaşadığı, eğlenceli bir çiftlikte yaşananları konu ediniyor.

Yönetmenliğini Pippa Seymour'un üstlendiği filmde seslendirmeleri aralarında Alfred Hill, James Kane ve Stephanie Magee'in bulunduğu birçok ünlü oyuncu gerçekleştirdi.

Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları

Amerika Birleşik Devletleri, Çiftlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:51 Kaynak: AA
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