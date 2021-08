Eğlenceli ve nostaljik yaz şapkaları

NOSTALJİK...

2018 yazında sezonuna eklediği La Chapeau Bomba isimli hasır şapkayla büyük şapka algısına yeni bir boyut kazandıran Jacquemus, aynı şapkayı her yaz sezonunda koleksiyonuna eklemeye ve yok satmaya devam ediyor. Bu şapkadan ilhamla birçok marka, koleksiyonlarına geniş kenarlı büyük hasır şapkaları ekliyor. Hem güneşten koruyan hem yaz görünümlerine gösterişli bir hava katan büyük şapkalar, yarattıkları nostaljik havayla da çok seviliyor.

Stil ipucu: Kendi dev hasır şapkanızı yaratmak isterseniz, YouTube'daki örneklere göz atabilirsiniz. Şapkanızı, tercihinize göre deniz kabukları, boncuklar ya da farklı aksesuarlarla süsleyebilirsiniz.

EĞLENCELİ DESENLER

Çiçekli ya da batik desenli şapkalar eğlenceli ve renkli stilleri sevenlerin gözdesi oldu. Özellikle mini çiçek desenli ve geniş kenarlı olanlar yarattıkları romantik görünümle de cezbediyor. Zira en sıradanı bile tarzınızı hareketlendirip çarpıcı hale getirmeyi başarıyor.

Stil ipucu: Karışık renklerde ya da desenli bir şapka tercih ettiyseniz şapkanızı yıldızlaştırmak için geri kalan parçalarınızı sade tutmanızı öneririm.

BALIKÇI MODELİ

Instagram ve TikTok kızlarının favorisi olan balıkçı tarzındaki şapkalar da son birkaç sezonun en popüler modelleri arasında. Haliyle farklı bütçelere göre birçok markada, farklı renk ve tasarımlarını bulmak mümkün. Boyun altından iplerle bağlanan modellerden küçük ve kese formundakilere ya da tam tersi neredeyse yüzü kapatacak uzunlukta olanlara kadar birçok opsiyon var.

Stil ipucu: Balıkçı şapkası kullandığınızda saçlarınıza salaş bir örgü yaparak bohem bir havaya bürünebilirsiniz.

BEYZBOLCU GİBİ

Hem maskülen hem de stil sahibi tarzı sevenler beyzbol stilindeki şapkaları çoktan gardıroplarına ekledi. Plajda mayo ve bikinilerle, şehirde denim şort-gömlek ikilisiyle tamamlayarak son moda görünebilirsiniz.

Stil ipucu: Beyzbol şapkalarının maskülen görünümü sizin için fazlaysa canlı ve eğlenceli desenlileri tercih edebilirsiniz.

VİZÖR ŞAPKALAR

Eskiden gençleri çok cezbetmeyen, başı açıkta bırakıp yalnızca yüzü koruma görevi gören vizör şapkalar artık gençlerin de radarına girdi. Özellikle hasır olanlar çok popüler ve hem şehir hem de tatil stillerine çok yakışıyorlar.

Stil ipucu: Oversize (büyük kalıp) tarzda bir gömlek, keten pantolon ve vizör şapkayla şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Boncuk detaylar oldukça şık görünüyor. Les Merimes, 760 lira

Geniş kenarlı bu hasır şapka, plajda size eşlik etsin. Beymen Club, 499 lira

Beyaz elbise, ipli sandaletler ve çiçekli şapkayla kombininiz hazır. Hip + Happen, 450 lira

Balıkçı şapkalarında örgü detaylar öne çıkıyor. Sonbaharda da kullanabilirsiniz. Mango, 249.99 lira

Çiçek desenleri balıkçı şapkalarına çok yakışıyor. Stradivarius, 129.95 lira

Klasikten vazgeçmeyenler markanın isminin yer aldığı şapkaları tercih edebilir. Les Benjamins, 329 lira

Beyzbol şapkalarında desenli seçenekler de var. Denim ve beyazlarla eşleştirin. Koton, 27.99 lira

Bu vizör şapkanın geniş siperliği yüzünüzü güneşten korumak için ideal. Twist, 94 lira

Renkli bir vizör şapka arayışındaysanız bu markada çok hoş seçenekler var. Yargıcı, 159.95 lira

KISA KISA

BİR MODA VE SUÇ HİKAYESİ...

1995'te Gucci'nin patronu Maurizio Gucci'nin eski karısı Patrizia Reggiani'nin tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürülmesini konu alan 'House of Gucci'nin (Gucci Modaevi) ilk fragmanı yayımlandı. Moda dünyasının merakla beklediği filmde Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino ve Salma Hayek gibi ünlü isimler var. Henüz yayımlanmadan Gucci ailesinin eleştirilerine maruz kalan film, vizyona girmesinin ardından moda dünyasında yeni bir sansasyon konusu olabilir. Zira geçen yıllarda Gianni Versace cinayetini işleyen 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' dizisinin ardından Versace ailesi dizinin gerçeği yansıtmadığına dair yorumlarda bulunmuş, diziyse başarılı kadrosu ve konusuyla Emmy ödülünü kucaklamıştı.

'House of Gucci'nin kadrosunda Adam Driver ve Lady Gaga da var.