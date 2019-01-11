Eğlenceli ve Öğretici Sömestir Tatilinin Adresi: Eskişehir

Türkiye'de turizmciler tarafından yurt içindeki önemli destinasyonlar arasına alınan Eskişehir, oyun ve eğlence alanları, müzeleri ve parkları ile sömestir tatilini geçirmek isteyen çocuklar ve aileleri için önemli alternatifler sunuyor.

DENİZ AÇIK - Türkiye'de turizmciler tarafından yurt içindeki önemli destinasyonlar arasına alınan Eskişehir, oyun ve eğlence alanları, müzeleri ve parkları ile sömestir tatilini geçirmek isteyen çocuklar ve aileleri için önemli alternatifler sunuyor.



Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 18 Ocak Cuma günü yarı yıl tatiline girecek okullar, 4 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak.



Yüksek hızlı tren ile Ankara'ya 1,5 saat, İstanbul'a 2,5 saat, Konya'ya 1 saat 40 dakika, karayoluyla Bursa'ya 1,5 saat, Kütahya ve Bilecik'e 45'er dakika, Afyonkarahisar'a 1,5 saat uzaklıkta bulunan Eskişehir, kolay ulaşım imkanlarıyla da yerli turistlerce tercih ediliyor.



"Bozkırın ortasındaki turizm kenti" olarak bilinen Eskişehir, sömestir tatilinde hem çocukların hem de ailelerinin eğlenceli ve öğretici tatil geçirmeleri için müzelerden parklara, bilim merkezlerinden eğlence alanlarına kadar çeşitli alternatif sunuyor.



Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda gondol ve tekne turu yapma imkanı bulunan Eskişehir'de çocuklar ve velileri, dolu dolu bir gün geçirebiliyor.



Masal Şatosu



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sazova Kültür Sanat ve Bilim Parkı'nda 2014 yılında açılan "Masal Şatosu"nda ünlü masal kahramanlarının üç boyutlu animasyonları, optik ışık canlandırmaları, özel yaşam alanları gibi birçok farklı mekan yer alıyor.



Birbirinden farklı 26 kulesiyle ilgi çeken şatoya gelen çocuklar, Nasreddin Hoca, Dede Korkut ve Keloğlan ile buluşup Türk kültürü masallarını, fıkralarını, hikayelerini tanıyor. Dileyen çocuklar ve aileleri rehberler eşliğinde şatoda masal yolculuğuna çıkabiliyor.



EsminyaTürk



Türk Dünyası Şaheserleri Parkı olarak da bilinen EsminyaTürk, Sazova Mahallesi'nde Türk Dünyası Vakfınca inşa edildi.



Balkanlardan Orta Asya'ya kadar Türk coğrafyasındaki yaklaşık 30 mimari eserin minyatürü bulunan EsminyaTürk'te, İstanbul'daki Miniatürk'ün benzeri alanda Türkiye'den Selimiye Camisi, Çifte Minareli Medrese, Divriği Ulu Cami, Diyarbakır Ulu Cami ile Ahlat Ulu Kümbet'in minyatürleri de yer alıyor.



Dede Korkut Parkı ve Dede Korkut Anıt Duvarı



Vişnelik Mahallesi'nde Türk Dünyası Vakfınca, UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne kabul edilen Dede Korkut adına yaptırılan park bulunuyor.



Türk Dünyası Dede Korkut Parkı'na gelen çocukları, 46 metre uzunluğundaki Dede Korkut Anıt Duvarı karşılıyor. Türk dünyasının seçkin sanatçıları tarafından çinilere işlenen minyatürlerle Dede Korkut destanıyla süslenen duvar, ön cephesindeki su sebili ve su perdeleriyle Türkiye'deki ilkleri bünyesinde barındırıyor.



Öte yandan parkta çocukların rahatlıkla vakit geçirebileceği bir oyun alanı da yer alıyor.



Hayvanat Bahçesi ve Eti Sualtı Dünyası



Büyükşehir Belediyesince 2016 yılında, 58 bin metrekare alanda hizmete açılan Hayvanat Bahçesi, 120 türde bin 665 hayvana ev sahipliği yapıyor. Penguenden foka, kızıl geyikten tropikal iklim hayvanlarına kadar birçok canlının barındığı hayvanat bahçesini gelen ziyaretçiler, hoş vakit geçiriyor.



Hayvanat bahçesinin girişinde bulunan Eti Su Altı Dünyası da Kuzey Ege, Atlas Okyanusu, Kızıldeniz, Güney Amerika gölleri ve Amazon Nehri'nden getirilen 124 farklı türden toplam 2 bin 500 su altı canlısını barındırıyor.



Çocuklar ve velileri teraryum, dokunma akvaryumu, tropikal akvaryum, Amazon Nehri ile mersin akvaryumu, su altı tüneli gibi bölümleri bulunan su altı dünyasının 3 bin 200 metrekare alanında gönüllerinde eğlenebiliyor.



Eskişehir Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi



Ses, deney, optik, denge-mekanik deneyleri, el becerisi ve dikkat oyunları ile deneysel gösterilerin yapıldığı merkezde çocuklar, uzmanlar ve rehberler eşliğinde diledikleri deneyleri yapabiliyor.



Teknolojik donanımı Sabancı Vakfı tarafından karşılanan uzay evinde 14 metre iç çapında, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı planetaryum bulunuyor.



Balıkgözü lenslerle donatılan ve 16 megapiksellik görüntü elde edilen iki ayrı yüksek çözünürlükte projeksiyon cihazıyla 360 derecelik tam kubbede yapılan gösterimlerde ziyaretçiler, evrene, uzaya, galaksilere, yıldızlara, dünya ve gezegenlere adeta canlı seyahat deneyimi yaşayabilir.



AÜ Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ile Müzik Tarihi Salonu



Sazova Mahallesi'ndeki toplam 80 bin metrekarelik kurulu alanına sahip kubbe görünümlü Anadolu Üniversitesi (AÜ) Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde geleneksel Türk mimarisine göre inşa edilmiş yapılar yer alıyor.



Yapı içindeki 40 farklı odadan oluşan bölümlerde "Farabi, Piri Reis, Mimar Sinan, İbn-i Sina, Ömer Hayyam" gibi Türk-İslam bilim dünyasından 40 kişinin bal mumu heykeli sergileniyor. AÜ Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi rehberleri, bilim adamları ve eserleri hakkında bilgi vererek zihinlerde geçmiş ile gelecek hakkında köprü kuruyor. Merkeze gelen çocuklar ve velileri, Türk bilim insanları hakkında detaylı bilgiye sahip olabiliyor.



Merkezde yer alan Türk-İslam tarihine ait 216 enstrümanın sergilendiği "Müzik Tarihi Salonu" adlı müze, ziyaretçilere müzik alanında farklı deneyimleri yaşama imkanı sağlıyor.



- AÜ Havacılık Parkı



Ankara-Bursa kara yolunun kenarında 39 bin metrekare kurulu alan sahip AÜ Havacılık Parkı'nda 18 uçak sergileniyor.



Temelleri 1997 yılında atılan, hava araçlarının nasıl uçtuğuna, motorları ve diğer havacılık donanımlarının nasıl çalıştığına ilişkin temel prensiplerin aktarıldığı parka gelenler, uçakları da yakından görme fırsatı bulup unutulmaz anlar yaşıyor.



Yılmaz Büyükerşen Bal Mumu Heykelleri Müzesi



Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in bağışladığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün çeşitli dönemlerini yansıtan heykelleri ile Atatürk'ün aile fertlerinin yanı sıra yerli ve yabancı devlet adamları, sanatçılar, medya mensupları ve sporcuların adeta canlı hissi veren 160 bal mumu heykelinin bulunduğu müze, çocuklar ve velileri için farklı bir gezi deneyimi sunuyor.



Tarihi Odunpazarı Evleri



Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde adından büyük bir övgü ile söz edilen, Matrakçı Nasuh'un minyatürlerini çizdiği Tarihi Odunpaçarı Evleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.



Aslına uygun olarak restore edilen evlerin, kafe, restoran gibi hizmet veren bir kısmında ziyaretçiler, dinlenme fırsatı bulabiliyor. Geleneksel Anadolu Türk Mimarisi örneklerini koruyan bölgede, misafirler adeta tarihte yolculuk yapıyor.

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