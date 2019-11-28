Son Dakika Haberleri: Eğlenceye gittiler, canından oldu
Son Dakika 3. Sayfa Eğlenceye gittiler, canından oldu - Son Dakika

Eğlenceye gittiler, canından oldu

6 saat önce

Eğlenceye gittiler, canından olduBURSA - İnegöl'den Bursa'ya arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden biri kadın 4 arkadaşın macerası ölümle sonuçlandı.

Eğlenceye gittiler, canından oldu

BURSA - İnegöl'den Bursa'ya arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden biri kadın 4 arkadaşın macerası ölümle sonuçlandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

27 yaşındaki Fas uyruklu Mudoulın B, İnegöl'de 3 arkadaşıyla birlikte Bursa'ya eğlenmeye gitti. Eğlence merkezinin ardından gittikleri araçla İnegöl'e gelirken, henüz belirlenemeyen bir sebeple Mudoulın B, seyir halinde olan arabadan düştü. Arkadaşları tarafından arabaya alınan şahıs hastaneye götürüldü. Ancak Mudoulın B'nin hastaneye gelene kadar hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet ekipleri biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Eğlenceye gittiler, canından oldu

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu
Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 02:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğlenceye gittiler, canından oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]