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Eğlenerek öğreniyorlar

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu'na katılan 500'ü aşkın çocuk, tatil döneminde keyifli anlar yaşıyor.

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Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu'na katılan 500'ü aşkın çocuk, tatil döneminde keyifli anlar yaşıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de çocuklarla bir araya gelerek atölyelerde yaptıkları çalışmalarını izledi.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu'nda öğrenciler tatilde hem öğreniyor hem de keyifli anlar geçiriyor. Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen faaliyete katılan 7-12 yaş aralığındaki çocuklar resim, ritim, drama, bilim, sokak oyunları atölyelerinde farklı tecrübeler kazanıyor. 17 Haziran Pazartesi günü başlayan etkinliklere bugüne kadar 15 mahalleden 552 çocuk katıldı. Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu'na katılan çocuklar bilime, sanat ve doğaya ait konuları içeren 6 atölyede buluşuyor. Düzenlenen atölyelerde çocuklar, bir yandan yeni arkadaşlıklar edinirken, bir yandan da farklı tecrübeler kazanıyor. Nilüfer Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım ve üç öğün beslenme imkanı sunduğu Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu, 12 Temmuz tarihine kadar Nilüfer'in 41 mahallesinden çocukları ağırlamaya devam edecek.

Çocukların keyifli anlarına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşlik etti. Öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin çocuklara her zaman kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Çocuklarını, Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu'na göndermek isteyen aileler, bulundukları mahallelerin muhtarlıklarına giderek kayıt yaptırabilir. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
Turgay Erdem, nilüfer belediyesi, Güncel
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