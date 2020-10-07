Eğlenirken, vücudun kalkanı bağışıklığı da güçlendirin - Son Dakika

Eğlenirken, vücudun kalkanı bağışıklığı da güçlendirin

07.10.2020 11:19

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sporcu Sağlığı Çalışmaları ve Atletik Performans Merkezi Müdürü ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sporcu Sağlığı Çalışmaları ve Atletik Performans Merkezi Müdürü ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tuğrul Eren, zıplamak gibi her türlü fiziksel aktivitenin, bağışıklık sistemindeki T hücreleri ile yararlı sitokinlerin kandaki sayısını artırarak, bağışıklık sistemine pozitif katkı sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "vücudun yabancı mikroorganizmalara karşı geliştirdiği bir savunma sistemi" olarak tanımladığı bağışıklık sisteminin, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku ile güçlendirilebileceğini belirtti.

Eren, zayıf bir bağışıklık sisteminin virüs gibi enfeksiyon etkenleriyle savaşacak güçte olmayacağını, bu nedenle, bu etkenlerin böbreklere, damar sistemine, kalbe ve akciğerlere daha kolay saldırabileceğini ifade etti.

Fiziksel aktivitelerin, bağışıklık sistemine olan katkısından bahseden Eren, "Zıplamak gibi her türlü fiziksel aktivite, bağışıklık sistemindeki T hücreleri ile yararlı sitokinlerin kandaki sayısını artırarak, bağışıklık sistemine pozitif katkı sağlıyor." dedi.

Osman Tuğrul Eren, egzersiz yapmanın dolaşım sistemini düzenlediğini, yağ yakımını hızlandırdığını ve bedeni zinde tuttuğunu belirterek, zıplamanın vücutta yarattığı etkiyi ise şöyle anlattı:

"Kalp atışı hızlanıyor. Beyin dengede durmaya çalışıyor. Bütün kaslara hem dengede dur hem de kasıl diyor. Böylelikle bütün kaslarınız çalışmış oluyor. Dolaşım ve kanlanma artıyor. Kanlanma artınca da vücudunuz daha sağlıklı oluyor. Bağışıklık sistemi uyarılıyor ve virüslere karşı daha dayanıklı hale geliyorsunuz."

Trambolinde zıplarken yakılan enerjinin obezite gelişimini önlediğini dile getiren Eren, ayrıca, büyüme kıkırdaklarında meydana getirdiği basınç sayesinde çocuklarda boy uzamasına da katkı sunduğunu söyledi.

Eren, basketbol, hentbol ve voleybol gibi sıçrama hareketleri içeren spor dallarıyla ilgilenenlerin de trambolinde antrenman yaparak, performanslarını artırabileceklerini ifade etti.

"6 yaşından itibaren her yaş grubu trambolinde zıplayabilir"

Zıplama aktivitesinin hangi yaş grupları için uygun olduğunu da anlatan Eren, 5 yaş altı çocukların kafa yapıları vücutlarına göre daha büyük olduğu için zıplarken dengeyi sağlayamayıp yaralanabileceklerini, bu nedenle erişkin desteği gerektiğini fakat 6 yaşından itibaren her yaş grubundan insanın trambolinde zıplayabileceğini kaydetti.

Zıplarken diğer fiziksel aktivitelere kıyasla enerji tasarrufu yapıldığını anlatan Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendi vücut ağırlığınızı trambolin enerji olarak size geri veriyor. O yüzden yararlı. Bir de zıplarken (Kovid-19 nedeniyle) maske takmak daha kolay olabilir. Koşarken maskenin sizi rahatsız etme olasılığı daha fazla. (Zıplarken maske takmak) Akciğer kapasitesini artırma açısından yararlı bile olabilir. Tabii, bazı özel durumlarda (spor yaparken maske takmanın) akciğere zararlı olduğu söyleniyor. Akciğerde bazen spontan pnömotoraks (akciğer sönmesi) dediğimiz duruma sebep olabiliyor. O da çok nadir bir durum."

Prof. Dr. Osman Tuğrul Eren, herhangi bir rahatsızlığa sahip bireylerin trambolinde zıplamalarının sakıncalı olup olmayacağını takiplerini yapan doktorlarına danışmalarını, zıplama egzersizine yeni başlayan fazla kilolu ve obez bireylerin ise alışma evresinde yavaş tempoyla zıplamalarını tavsiye etti.

"Hem beyni hem kemik yapısını hem kas yapısını güçlendiriyor"

Başakşehir'deki bir trambolin parkın İşletme Müdürü İbrahim Kirişhanlı da spor ve eğlenceyi bir araya getirdiklerini anlattı.

Kirişhanlı, trambolinin yalnızca bir eğlence aracı olarak görüldüğünü fakat buradaki asıl amacın dengede durmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Trambolinde zıplarken, beynin vücudun her noktasına bir sinyal yolladığını ve vücudun dengede kalmaya çalıştığını anlatan Kirişhanlı, "Hem beyni hem kemik yapısını hem kas yapısını güçlendiriyor. Ailede spor yapmayı sevmeyen buraya eğlenmeye geliyor. Eğlenmeyle sporu da aynı anda burada gerçekleştiriyor. Doktor yönlendirmesiyle boyunun uzaması için haftada 2-3 gün gelen misafirlerimiz var." diye konuştu.

Kirişhanlı, haftanın her günü 12.30-21.00 arası açık olduklarını kaydetti.

Eğlenirken, vücudun kalkanı bağışıklığı da güçlendirin
Eğlenirken, vücudun kalkanı bağışıklığı da güçlendirin
Eğlenirken, vücudun kalkanı bağışıklığı da güçlendirin
Eğlenirken, vücudun kalkanı bağışıklığı da güçlendirin

Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Bölümü, Sporcu, Şişli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğlenirken, vücudun kalkanı bağışıklığı da güçlendirin - Son Dakika

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