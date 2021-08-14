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Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu

14.08.2021 08:54

Denizli'de arkadaşlarıyla birlikte bir gazinoya eğlenmeye giden Muhammed M., mekanda sevgilisi Rümeysa Ö.'yü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sevgilisinin gazinoda çalıştığını öğrenen ve çılgına dönen Muhammed M., 7 arkadaşıyla birlikte araçlarında bulunan pompalı tüfeklerle mekanı taradı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kız arkadaşını da alıp mekandan çıkan Muhammed M. kayıplara karıştı. Olaya karışan 8 şüpheliden 6'sı yakalanırken Muhammed M. ve arkadaşı Zeyni K. her yerde aranıyor.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde faaliyet gösteren bir içkili mekanda meydana gelen olayda iddiaya göre, Muhammed M. arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gazinoya geldi.

EĞLENMEK İÇİN GİTTİĞİ GAZİNODA KIZ ARKADAŞINI GÖRDÜ

Alkol alıp eğlenmeye başlayan Muhammed M., bir anda kız arkadaşı Rümeysa Ö'yü karşısında görünce büyük çok yaşadı. Kız arkadaşının alkollü mekanda çalıştığını öğrenince çılgına gönen Muhammed M., genç kızı zorla mekandan alıp götürmek istedi. Bunun üzerine mekan sahibiyle aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Eğlenmek için gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı böyle taradı

7 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE MEKANI TARADI

Mekana birlikte geldiği 7 arkadaşıyla birlikte dışarı çıkan Muhammed M., araçlarında bulunan pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Öfkeli grubun rastgele ateş etmeye başlaması üzerine içeride can pazarı yaşadı. Çalışan ve müşterilerin panik halinde kaçışmaları arasında grup ile mekan sahibi arasındaki silahlı çatışma devam etti.

KIZ ARKADAŞINI DA ALIP KAÇTI

Masaların altına girerek ve eşyalar ile araçların arkasına gizlenerek ateş etmeye devam eden öfkeli grup, Muhammed M'nin kız arkadaşını da yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.

Eğlenmek için gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı böyle taradı

ÇATIŞMADA 3 KİŞİ YARALANDI

Silahlı çatışma yaralanan mekan sahibi ve 2 çalışanı, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

8 ŞÜPHELİDEN 6'SI YAKALANDI

JASAT ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyon sonucu, olaya karışan 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Daha önce hiçbir suça karışmamış olan Sedat Ö. (29), Samet Ş. (20), Tamer B. ve Zeki G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal D. ve Muhammed M'nin kız arkadaşı Rümeysa Ö. İse adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ASIL ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Firari durumdaki olayın asıl şüphelileri olan Muhammed M. ve Zeyni K'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Aranan şüphelilerden Muhammed M'nin "Adam Öldürmek Cürümleri, Kasten Yaralama, Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" gibi suçlardan 5, Zeyni K'nin is benzer suçlardan 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu

Hisarcık, Bekilli, Denizli, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika


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