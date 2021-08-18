Eğlenmek için geldiği evde genç kızı öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesinde eğlenmek için gittiği arkadaşının evinde pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldüren şahıs ve arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda gece saatlerinde iddiaya göre, eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle İ.T.'yi (16) başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan B.A. ve arkadaşı O.Ç. sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A.'nın ifadesinde İ.T.'yi tanımadığını, tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi. - KAYSERİ