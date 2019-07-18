Son Dakika Haberleri: Eğlenmek için gittiği festivalde darbedildiğini iddia etti
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Eğlenmek için gittiği festivalde darbedildiğini iddia etti

34 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 10-14 Temmuz arasında düzenlenen gençlik festivaline katılan Ahmet Bingöl (20), arkadaşlarıyla sahilde otururken yanlarına gelen güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Eğlenmek için gittiği festivalde darbedildiğini iddia etti, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 10-14 Temmuz arasında düzenlenen gençlik festivaline katılan Ahmet Bingöl (20), arkadaşlarıyla sahilde otururken yanlarına gelen güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 güvenlik görevlisinin ifadeleri alındı.
Ahmet Bingöl, 12 Temmuz Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte gençlik festivalinde doyasıya eğlendi. Saat 06.00 sıralarında ise 4 arkadaşı ile birlikte Davutlar Plajı'ne geçerek, oturmaya başladı. İddiaya göre yanlarına 2 özel güvenlik görevlisi geldi. Güvenlik görevlileri, gençlere alkol alıp almadıklarını sordu. Ahmet Bingöl ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay yerine, başka güvenlik görevlileri de geldi. Bingöl'ün iddiasına göre güvenlik görevlileri, Bingöl'ü biraz ileriye götürerek, darbetti.
Olaydan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Bingöl, darp raporu aldı. Davutlar Polis Amirliği'ne giderek, şikayetçi oldu. Bingöl'ü darbettiği iddia edilen 3 güvenlik görevlisinin polis tarafından ifadeleri alındı. Ahmet Bingöl, kendisini darbedenlerin cezalandırılmasını isterken, başlatılan soruşturma sürüyor.


- Aydın
Kuşadası, Bingöl, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:47 Kaynak: DHA
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