Yan masadaki kadına ikram göndermek isteyen müşterilere çalışanlar silahla saldırdı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Dün gece saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesinde Coşkun T (28)., Süleyman K.ve Erhan G. eğlenmek için gittikleri mekanda yan masada oturan kadına ikram göndermek istedi.

İSTEKLERİNİ DUYUNCA ATEŞ AÇTILAR



Bu isteğin üzerine sinirlenen çalışanlar mekana gelen 3 arkadaş ile sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kimliği henüz bilinmeyen şüpheliler, Süleyman K.'yı sol kasığından, Erhan G.'yi ise sağ baldırından tabancayla vurup darp ettiler. İki arkadaş kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine yakın olan gece bekçileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansın gelmesiyle sağlık ekiplerine teslim eden yaralılar Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Şüpheli olaya karışan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken kullanılan tabanca ise eğlence mekanının yan bahçesinde bulundu. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Süleyman K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.