Eğlenmek İsterken Traktörün Altında Kaldı, O Anlar İse Cep Telefonu ile Kayıt Edildi
41 dakika önce
– ŞANLIURFA'da eğlenmek amaçlı hareket halindeki traktörün sürücü koltuğuna oturmaya çalışan Hüseyin Alkan (19), dengesini kaybederek düşüp, tekerleklerin altında kaldı.
– ŞANLIURFA'da eğlenmek amaçlı hareket halindeki traktörün sürücü koltuğuna oturmaya çalışan Hüseyin Alkan
(19), dengesini kaybederek düşüp, tekerleklerin altında kaldı. Alkan'ın yaşamını yitirdiği olay anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Kaza, akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Alkan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir arakdaşı traktörle tarla sürerken eğlenmek istedi. Sürücü koltuğunu boş bırakarak rolentiye aldıkları traktör tarlada ilerlerken Alkan ve arkadaşı ise aracın arka tarafında oturarak sohbet etti. Daha sonra ayağa kalkarak sürücü koltuğuna atlamaya çalışan Alkan dengesini kaybederek traktörün altına düştü. Lastiğin altında kalarak yaralanan genç adam olayı görenlerin haber verdiği ambulansla Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Alkan doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Alkan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yaşananlar ise o sırada bir vatandaşın çekim yaptığı cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde Alkan'ın traktörün arkasında otururken sürücü koltuğuna geçmeye çalışması ve yere düşmesi yer alıyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:27 Kaynak: DHA
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