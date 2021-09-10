Eğlenmeye giderken yaptığı kaza canına mal oldu! Yanındaki arkadaşı ağır yaralandı - Son Dakika

Denizli'de bir eğlence mekanında eğlenmek amacıyla yola çıkan arkadaşlar kaza yaptı. Aracın bahçe kapısına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybederken, yan koltukta oturan arkadaşı da ağır yaralandı.

BAHÇE KAPISINA ÇARPTILAR

Çivril ilçesi Haydan Mahallesi'nde eğlence mekanına gitmek için yola çıkan 20 yaşındaki Süleyman Şevik'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe kapısına çarparak kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağılık ekipleri sevk edildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu konumunda bulunan Mustafa Şahan'a ilk müdahaleyi yaparak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde çalışmalarını gerçekleştirirken, acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Şahan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.