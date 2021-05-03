Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Mayıs'ın 74 ilde 253 etkinlikle kutlandığını bildirdi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün 74 ilde 11 bin 378 kişinin katılımıyla 253 etkinlikle kutlandığını açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, 19 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında etkinlikler düzenlendi.

74 ilde yapılan 253 etkinliğe, 11 bin 378 kişi katıldı.

1 Mayıs'ta izin verilen etkinliklerin dışında kanuna aykırı olarak düzenlenmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek 394 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 118'ine daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, 169'una ise diğer suçlardan adli işlem yapıldığı belirlendi.