EGM Trafik Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemleri kullanılarak hız denetimlerine başlandı. Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" denildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Erzincan, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı - Son Dakika

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