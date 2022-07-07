EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı - Son Dakika
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EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı

07.07.2022 23:18
EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığından, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, şehirlerarası karayollarında hız denetimlerine başlandığı açıklaması yapıldı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığından, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, şehirlerarası karayollarında hız denetimlerine başlandığı açıklaması yapıldı.

EGM Trafik Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemleri kullanılarak hız denetimlerine başlandı. Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" denildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Erzincan, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı - Son Dakika
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