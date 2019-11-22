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EGM: 33 ilde, 27 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
6 saat önce
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 33 ilde sokak satıcılarına yönelik Narkotik ekiplerince 2 gün boyunca yapılan uygulamada, 26 kilo 798 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:04 Kaynak: DHA
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 33 ilde sokak satıcılarına yönelik Narkotik ekiplerince 2 gün boyunca yapılan uygulamada, 26 kilo 798 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Narkotik ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik 33 ilde uygulama yapıldı. İki gün süren uygulamada, 26 kilo 798 gram uyuşturucu madde, 1076 adet uyuşturucu sentetik hap, 85 adet silah mermisi, 10 adet çeşitli markalarda tüfek, 7 adet hassas terazi ve 3 bin 355 TL ele geçirildi.Öte yandan, 33 ilde gerçekleştirilen uygulama kapsamında 119 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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