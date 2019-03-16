Egm, 8 Bin Bekçi Alımı İçin Başvuru Şartlarını Açıkladı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il genelinde 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru şartlarını açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il genelinde 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru şartlarını açıkladı.



EGM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar 18 Mart-1 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. 2019/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği için başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. En az 167 cm boyunda olması gereken adayların, beden kitle indeksi sınırı da 18 (dahil) ile 27 (dahil) arası olarak belirlendi.



Adayların; başvuru yaptığı ilin sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet etmesi, 18 yaşını tamamlamış, 31 yaşından gün almamış olması, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmaması, kamu haklarından mahrum olmaması, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmaması, memuriyete engel bir halinin bulunmaması, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.



Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması, hakkında genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olması, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmaması veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması da aranan şartlar arasında.



Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması gereken adayların, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olması, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olması, herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu olması gerekiyor.



ANKARA VE İSTANBUL'DA 187 BEKÇİ ALINACAK



Emniyetin açıklamasında ayrıca, Ankara ve İstanbul'da 187 çarşı ve mahalle bekçisinin istihdam edileceği belirtildi. Buna göre; İstanbul'un Çatalca ilçesinde 37 bekçi alımı planlanırken, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 1, Ayaş ilçesinde 12, Bala ilçesinde 9, Beypazarı ilçesinde 9, Polatlı ilçesinde 49, Gölbaşı ilçesinde 4, Haymana ilçesinde 4, Şereflikoçhisar ilçesinde 6, Çamlıdere ilçesinde 4, Çubuk ilçesinde 15, Kalecik ilçesinde 3, Kızılcahamam ilçesinde 17, Elmadağ ilçesinde 2, Güdül ilçesinde 9 ve Kahramankazan ilçesinde 6 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.



Açıklamada, adayların alıma ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesiwww.pa.edu.tr üzerinden ulaşabilecekleri belirtildi. - Ankara

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