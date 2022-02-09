EGM, Afrin'de canlı bomba hazırlığındaki 4 terörist yakalandı - Son Dakika

EGM: Afrin'de canlı bomba hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Afrin'de canlı bomba olma hazırlığındaki 4 PKK/PYD- YPG terör örgütü mensubunun 13 kilo ağırlığındaki patlayıcı ile yakalandığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Görev Gücü Afrin istihbarat görevlilerinin yaptığı çalışmada Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kilo ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır. Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir"