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EGM: Afrin'de canlı bomba hazırlığındaki 4 terörist yakalandı - Son Dakika

EGM: Afrin'de canlı bomba hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

09.02.2022 17:17
EGM: Afrin'de canlı bomba hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

EGM: Afrin'de canlı bomba hazırlığındaki 4 terörist yakalandıEMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Afrin'de canlı bomba olma hazırlığındaki 4 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun 13 kilo ağırlığındaki patlayıcı ile yakalandığı duyuruldu.

EGM: Afrin'de canlı bomba hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Afrin'de canlı bomba olma hazırlığındaki 4 PKK/PYD- YPG terör örgütü mensubunun 13 kilo ağırlığındaki patlayıcı ile yakalandığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Görev Gücü Afrin istihbarat görevlilerinin yaptığı çalışmada Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kilo ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır. Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir" denildi.

ANKARA, -


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Emniyet Genel Müdürlüğü, Terör, Bomba, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EGM: Afrin'de canlı bomba hazırlığındaki 4 terörist yakalandı - Son Dakika


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