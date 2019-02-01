EGM Ankara'da Türkiye'nin Esnaf ve Sanatkarları ile Buluştu

EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, EGM Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Sincek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü gazeteci Noyan Doğan üstlendi.

TESK il başkanlarının hazır bulunduğu panelde, Otomatik Katılım'ın 5 – 9 çalışanı kapsayan son fazı, bireysel emeklilik sistemlerinin yıllara göre gösterdiği performans, mevzuat değişikliği ve işveren katkısı hakkında bilgi verildi.

5 – 9 çalışanı bulunan şirketler için süreç başladı

EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez'in verdiği bilgilere göre 2003 yılında uygulamaya konulan Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki fon büyüklüğü 90 milyar liraya ulaşırken, katılımcı sayısı 7 milyonu buldu. 2017 yılında yürürlüğe giren Otomatik Katılım sisteminde ise katılımcı sayısı 5 milyona ve fon büyüklüğü de 5 milyara ulaştı.

Türkiye istihdam piyasasını yakından ilgilendiren Otomatik Katılım sisteminin son fazının başladığını dile getiren Türkölmez, 5-9 çalışanı bulunan 200 bine yakın şirketi ilgilendiren sürecin Şubat sonuna kadar devam edeceğini kaydetti. Türkölmez, bu koşullara sahip iş yerlerinin emeklilik şirketleri aracılığı ile katılım sürecini tamamlamaları gerektiğini söyledi.

30 bin firma için son tarih Şubat 2019

Önemli bir de hatırlatma yapan Türkölmez şunları kaydetti : "Temmuz 2018'de çalışan sayısı 10 – 50 olan firmaların Otomatik Katılıma girişleri oldu. Ancak orada sisteme girmesi gereken 131 firmadan yaklaşık 100 bini katılım gösterdi. 30 bin firmanın yükümlülüğünü yerine getirmediği gözüküyor. Otomatik katılım mevzuatında yakın zamanda düzenlemeye gidildi. Ve sisteme girmeyen, girişlerini gerçekleştirmeyen bu firmalara Şubat sonuna kadar hak tanındı."

Düzenlemeyi af olarak niteleyen Türkölmez, çalışanların sisteme girişini sağlamayan ve buradaki yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmaları bekleyen cezalar olduğunu söyleyerek, yeni sürecin iyi değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Mevzuat gereği sisteme girmiş ve sonra çıkmış kişilerin 3 yıl sonra tekrar Otomatik Katılım'a dahil edileceğini aktaran Türkölmez, "2017 yılında sisteme girmiş ve sonrada çıkmış olan yaklaşık 5,5 - 6 milyon civarında katılımcının 2020'de tekrar sisteme katılımını sağlamış olacağız" dedi.

Teşviklerle işverenlerin yükünü çok artırmayanbir yöntem kurgulanabilir

Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 79'a çıktığını, bunun da 20 – 25 yılları bulan emeklilik süresi anlamına geldiğini dile getiren Türkölmez, "Bu göz önüne alındığında emeklilik hayatımız ile toplumsal refahımızın yolunun tasarruf sistemlerinden geçtiğini aşikar. Bireysel Emeklilik ile Otomatik Katılım tasarruf için en uygun sistemlerdir" ifadelerini kullandı.

Otomatik Katılım odağında yaşanan "işveren katkısı" konusuna da değinen Türkölmez, sistemin diğer ülkelerindeki örneklerinde işveren katkısı bulunduğunu ve başarısının da buradan kaynaklandığını söyledi.Türkiye'de işveren katkısı bulunmadığını, ancak çeşitli teşviklerle işverenlerin yükünü çok artırmayanbir yöntem kurgulayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Otomatik Katılım'da tercih faizsiz fon

Bireysel emeklilik sisteminde yer alan faizsiz fonlar ve ulaştığı büyüklük hakkında bilgi veren EGM Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Sincek de şunları kaydetti:

"Otomatik Katılım sisteminde faizli ve faizsiz fon seçenekleri mevcut. 16 – 17 emeklilik şirketi de bu alternatif fon çeşitlerini sisteme girip, kalmaya karar vermiş olan çalışanlara sunuyor. Burada çalışan istediği fonu tercih edebiliyor. Otomatik Katılım sistemi içinde kalmayı tercih eden 5 milyon çalışandan yüzde 60'ının faizsiz fon tercihinde bulunduğundan bahsedebiliriz."

Sincek, devletin bireysel emeklilik sistemi içinde kalmaya karar verenlere sağladığı yüzde 25'lik desteği de hatırlatarak yapının bonkörlüğüne dikkat çekti. Bazı işverenlerin Otomatik Katılım sistemine dahil olduktan sonra çalışanlarına bir iki ay içinde çıkmalarını önerdiğini söyleyen Sincek, "Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için şirketlerin aslında burada teşvik eden tarafta olmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.Norveç başta olmak üzere birçok ülkede tasarruf fon büyüklüklerinin ülkelerinin gayrisafi milli hasılasını geçtiğini belirten Sincek, İngiltere'deki işveren katkısının yüzde 1 ile başladığını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü BES için buluştu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise konfederasyonun geçmişinin 900 yıllık ahilik teşkilatına dayandığını kaydederek, "81 ilde 13 mesleki federasyonla birlikte yaklaşık 2 milyona yaklaşık iş yeriyle ve yaklaşık 2 milyona yakın üyesiyle Türkiye'de en büyük sivil toplum örgütüyüz" dedi.

Türkiye'nin en önemli sorununun tasarruf olduğuna dikkati çeken Palandöken, bu anlamıyla bireysel emeklilik sistemlerinin hem kişinin emeklilik hayatındaki refahı hem de ülke kalkınması için son derece önemli olduğunu kaydetti. Palandöken,il başkanlarına sistemi şehirlerine döndüklerinde diğer üyelere anlatmalarını söyledi.