EGM: Avukatlar, baro başkanı dahi olsa kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetleri bulunmamaktadır - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in, polise kimliğini ibraz etmemesi sonucu kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Avukatlar, baro başkanı dahi olsa kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetleri bulunmamaktadır. Yapılan işlem rutin bir uygulama olup, herhangi bir kasıt söz konusu değildir" denildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, görevli polislerin bir şahsa kimlik sorduğu esnada çekilen görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında ve basın yayın mecralarında yer alması üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oluruyla Kurban Bayramı öncesi dün 81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Bilindiği üzere 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 4/A Maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 5'inci maddesinde 'Polis, görevini yerine getirirken kişilere kimliğini sorabilir. Kimliği sorulan kişi de kimliğini ibraz etmek zorundadır. Kişilerin kimliğinin bulunmaması, kimliği hakkında açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması hallerinde kimliği belirlenene kadar kişi gözaltına alınır' hükümleri bulunmaktadır. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre polislerimizin mevzuata, terbiye ve nezaket kurallarına uygun olarak görevlerini ifa ettikleri, bir kişiye kimlik sormaları üzerine kişinin kimliğini ibraz etmeyip, kimliği hakkında da bilgi vermediği, görevli polislerimizin ısrarla kişiden kimliğini ibraz etmesini istedikleri, ancak tüm ısrarlara rağmen kişinin kimliğini ibraz etmediği ve kimliği hakkında bilgi vermediği görülmektedir. Olayın devamında kimliğini ibraz etmeyen kişi daha sonra kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürülmüştür."ADLİ İŞLEM YAPILMIŞTIRBurada kimlik tespiti yapılan kişinin Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "Olay yerinde ve sağlık kontrolü esnasında görevli polislerimizi tehdit eden ve görevlerini yapmasını engelleyen Ekrem Dönmez ile görevlilerimizin karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmış olup, adı geçen hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265'inci maddesince 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme' suçundan adli işlem yapılmıştır. Daha sonra Ekrem Dönmez ifadesi alınarak polis merkezinden serbest bırakılmıştır" denildi.'MUAFİYETLERİ BULUNMAMAKTADIR'Yaşanan olayda görevlilerin hiçbir suretle yasaların dışına çıkmadığı ve Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e karşı herhangi bir kötü muamelede bulunmadığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Baro başkanı her ne kadar kendisine kimlik sorulmasının hukuki olmadığını savunmuş ise de 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58'inci Maddesinde belirtildiği üzere avukatlar baro başkanı dahi olsa sadece arama konusunda özel hukuki muameleye tabi olup, kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetleri bulunmamaktadır. Yapılan işlem rutin bir uygulama olup, herhangi bir kasıt söz konusu değildir. Anayasanın 10'uncu maddesine göre herkes kanun önünde eşit olup polisin kimlik sorma yetkisi kapsamında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini ibraz etmek veya kimliği ile ilgili bilgi vermekle mükelleftir. Türk polis teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve sükununu korumak için canla başla görev yapan personelimize kanunlar çerçevesinde yaptığı uygulamalarda destek olan, kolaylık sağlayan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz."