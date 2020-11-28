EGM: "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir" - Son Dakika

EGM: "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir"
28.11.2020 22:56
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan tam kapanma içerikli sahte belgelere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan tam kapanma içerikli sahte belgelere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alakalı alınacak tüm tedbirler, resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" denildi. - ANKARA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı