EGM: "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir" - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan tam kapanma içerikli sahte belgelere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alakalı alınacak tüm tedbirler, resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" denildi. - ANKARA