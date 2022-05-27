Emniyette 35 bin 874 personelin yeri değişti - Son Dakika
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Emniyette 35 bin 874 personelin yeri değişti

27.05.2022 16:01
Emniyette 35 bin 874 personelin yeri değişti

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 2022 yılı genel atama çalışmaları kapsamında 35 bin 874 emniyet mensubunun yerinin değiştiğini duyurdu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 2022 yılı genel atama çalışmaları kapsamında 35 bin 874 emniyet mensubunun yerinin değiştiğini duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde; başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu doğrultuda; 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye 16 bin 957, 2'nci bölgeden 1'inci bölgeye 17 bin 24 ve 2'nci bölgeden 2'nci bölgeye 1893 personelin atandığı kaydedilerek, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan 7 bin 500 civarında personelimiz batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapılmıştır. Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan 7 bin 688 personelden 4 bin 928 personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, 2 bin 760 personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır. Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7'nci sınıf, 11'inci sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan 4 bin 89 personelimizin ipka talepleri kabul edilmiştir. Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile şark görevinden muaf tutulan 268 şehit ve gazi yakınımız, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atanmışlardır. Ayrıca teşkilat mensuplarımızdan 50 yaş ve üzeri olan 6 bin 705 personelimizin ipkaları, talepleri doğrultusunda kabul edilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

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