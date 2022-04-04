EGM'den, 177'nci yıl tanıtım filmi - Son Dakika

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

EGM'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan filmin çekimleri Adana, İzmir, Van ve Ankara'da yapıldı. 4,5 dakika süren ve 1 aylık bir çalışmanın ardından tamamlanan filmin senaryosu da emniyet teşkilatınca kaleme alındı. Yine filmin oyuncuları ve çekim ekibi de teşkilat personelinden seçildi. Filmde, bir polis akademisi eğitmeninin, polis olma yolundaki öğrencilere yönelik tavsiye ve uyarıları yer alıyor. Eğitmen, öğrencilere meslek hayatları boyunca nelerle karşılaşacaklarını bir bir anlatıyor. Polis akademisindeki eğitim görüntüleri ile başlayan film, emniyetin diğer birimleri ile devam ediyor ve eğitimden sahnelerle son buluyor. Tanıtım filminde, özel harekat, terörle mücadele, havacılık, asayiş, çevik kuvvet, kriminal, koruma, deniz polisi, atlı polis, yunus, siber, polis arama kurtarma ve trafik polisleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görüntüleri yer alıyor.