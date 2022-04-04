EGM'den, 177'nci yıl tanıtım filmi - Son Dakika
Üye Girişi

EGM'den, 177'nci yıl tanıtım filmi

04.04.2022 11:19

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

EGM'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan filmin çekimleri Adana, İzmir, Van ve Ankara'da yapıldı. 4,5 dakika süren ve 1 aylık bir çalışmanın ardından tamamlanan filmin senaryosu da emniyet teşkilatınca kaleme alındı. Yine filmin oyuncuları ve çekim ekibi de teşkilat personelinden seçildi. Filmde, bir polis akademisi eğitmeninin, polis olma yolundaki öğrencilere yönelik tavsiye ve uyarıları yer alıyor. Eğitmen, öğrencilere meslek hayatları boyunca nelerle karşılaşacaklarını bir bir anlatıyor. Polis akademisindeki eğitim görüntüleri ile başlayan film, emniyetin diğer birimleri ile devam ediyor ve eğitimden sahnelerle son buluyor. Tanıtım filminde, özel harekat, terörle mücadele, havacılık, asayiş, çevik kuvvet, kriminal, koruma, deniz polisi, atlı polis, yunus, siber, polis arama kurtarma ve trafik polisleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görüntüleri yer alıyor. (DHA)

EGM'den, 177'nci yıl tanıtım filmi
EGM'den, 177'nci yıl tanıtım filmi
EGM'den, 177'nci yıl tanıtım filmi

YORUMLAR
500
Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 177'nci kuruluş yıldönümüne özel etkinlik Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 177'nci kuruluş yıldönümüne özel etkinlik

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EGM'den, 177'nci yıl tanıtım filmi - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Mil Diyanet Sen'den, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hutbeleriyle ilgili özel istek: Dokunulmazlık gelmeli
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:06:06. #1.13#
SON DAKİKA: EGM'den, 177'nci yıl tanıtım filmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement