EGM'den 19 Mayıs'a özel klip - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, videolu paylaşımda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabında paylaşılan videoda, farklı görevlerde ve farklı şehirlerde bulunan polis ekipleri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okuduğu görüntüler yer aldı.

Videolu mesajda şu ifadeler yer verildi:

"Biz ecdadın rehberliğinde gençliğinden güç, tarihinden ilham alan, yüreği övünç ve gururla dolu, sayısız başarılara imza atmış büyük bir millet, güçlü bir devletiz. Şanlı bayrağımızın gölgesinde ilelebet var olacak ve nice 19 Mayıs'ları aynı gururla kutlayacağız."