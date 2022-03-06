EGM'den '8 Mart' açıklaması: 12 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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EGM'den '8 Mart' açıklaması: 12 kişi hakkında işlem başlatıldı

06.03.2022 21:43
EGM'den '8 Mart' açıklaması: 12 kişi hakkında işlem başlatıldı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'kanuna aykırı eylem yapan marjinal gruplara' mensup İzmir'de 3, Ankara'da 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'kanuna aykırı eylem yapan marjinal gruplara' mensup İzmir'de 3, Ankara'da 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; 18 Şubat 2022 tarihinden bugüne kadar 46 ilimizde 15 bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinlik (açık hava toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant açma, kapalı yer toplantısı, pankart açma ve yürüyüş) düzenlenmiştir. Alınan etkin güvenlik tedbirleri neticesinde söz konusu etkinlikler, huzur ve güven ortamı içerisinde geçmiştir. 2 ilimizde kanuna aykırı eylem yapan marjinal gruplara mensup 12 şahıs (İzmir'de 3 şahıs, Ankara'da 9 şahıs) hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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