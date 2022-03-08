8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi

08.03.2022 16:54
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 18 Şubat'tan bugüne kadar ülke genelinde 41 bin 129 kişinin katıldığı 581 etkinliğin yasalara uygun şekilde düzenlendiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 18 Şubat'tan bugüne kadar ülke genelinde 41 bin 129 kişinin katıldığı 581 etkinliğin yasalara uygun şekilde düzenlendiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bugün saat 16.00 itibarıyla 81 ilde 22 bin 759 kişinin katıldığı 368 etkinlik yapıldı.

Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 18 Şubat'tan bugüne kadar toplam 41 bin 129 kişinin katıldığı 581 program yasalara uygun düzenlendi.

Programlar sırasında 2'si bölücü terör örgütünün sembolü ile etkinlik alanına girmeye çalışan, 7'si program yerine girişte üst araması yaptırmamak için güvenlik güçlerine pankart sopalarıyla ve muhtelif cisim atarak saldırıda bulunan, 12'si kanuna aykırı eylem düzenleyen toplam 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kanuna aykırı eylem yapan 2 kişiye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gün içinde yasalara uygun olarak düzenlenecek etkinliklerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için en üst seviyede güvenlik tedbirleri alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi - Son Dakika


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